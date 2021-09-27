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Pfizer начинает продвинутые испытания антивирусного препарата от COVID
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Фармацевтическая компания Pfizer начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19, сообщила в понедельник компания в пресс-релизе. Препарат... ПРАЙМ, 27.09.2021
коронавирус, pfizer, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Pfizer начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19, сообщила в понедельник компания в пресс-релизе.
Препарат называется PF-07321332, его предлагается применять вместе с антивирусным препаратом ритонавиром, который используется для лечения ВИЧ/СПИД.
Речь идет о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.