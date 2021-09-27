ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Pfizer начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19, сообщила в понедельник компания в пресс-релизе. Количество привитых в России увеличивается

Препарат называется PF-07321332, его предлагается применять вместе с антивирусным препаратом ритонавиром, который используется для лечения ВИЧ/СПИД.

Речь идет о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.