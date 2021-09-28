МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Он сумел обогнать даже основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, как следует из данных счетчика Forbes Real-Time. Маск рассказал, когда закончится глобальный кризис чипов

На закрытие биржевых торгов понедельника состояние Маска оценивалось в 203,4 миллиарда долларов, за сутки оно выросло на 3,8 миллиарда. При этом Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым в августе 2020 года стал Безос, а вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние преодолело отметку в 200 миллиардов долларов в июне.

Отмечается, что в январе Маск уже обгонял Безоса, но удержаться на первой строчке ему не удалось.

Вторую строчку рейтинга занимает Безос, чье богатство оценивается в 197,7 миллиарда долларов. Третье место занимает Арно с состоянием в 175,7 миллиарда долларов, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиарда долларов), а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).