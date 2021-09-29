МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Частная медицинская сеть "Инвитро" в сентябре 2021 года выявляла антитела класса G (IgG) к коронавирусу в среднем ежедневно у 76% сдававших такие тесты в России (это свидетельствует о том, что они переболели или вакцинировались), сообщили РИА Новости в компании. Инфекционист рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

"В сентябре 2021 года среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России, составило 76%", — говорится в сообщении. Всего с мая 2020 года компанией выполнено более 3,4 миллиона тестов, общее число положительных результатов составило 43,9%, в то время как в октябре прошлого года аналогичный показатель был 20,1%. Косвенно данные изменения свидетельствуют о формировании иммунного ответа у части населения, считают в "Инвитро".

Так, в Москве выполнено более 674 тысяч тестов с положительными результатами у 39% человек, прошедших исследование, в сентябре ежедневная доля составляла в среднем 80,4%. В Санкт-Петербурге за аналогичный период выполнено более 290,5 тысячи тестов, положительные результаты получены в 44,8% случаев, а их средний суточный процент за сентябрь — 75,6%.

Таким образом, доля положительных результатов продолжает расти, принципиально свидетельствуя о том, что все больше людей переносит заболевание и вакцинируется, говорит врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Но риски очередного подъема заболевания, по его мнению, сохраняются.

"На сегодняшний день, по официальным данным, в РФ около 50% переболевших/вакцинированных, это подтверждают и данные информационного проекта "Инвитро-Мониторинг". Однако такого числа недостаточно для предупреждения очередного подъема заболеваемости, так как уязвимым оказывается каждый второй житель страны, что само по себе представляется довольно грозной ситуацией", — считает он.

Пока иммунитет к SARS-CoV-2 не наработают 85-90% населения, пандемия не угаснет, продолжил Поздняков. "Остается, впрочем, вероятность, что вирус в результате очередных мутаций потеряет многие из своих опасных свойств и станет менее "зловредным" в плане тяжести заболевания, однако эта вероятность не кажется высокой", — заключил врач.

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