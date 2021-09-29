МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Большинство молодых людей в России готовы поменять место жительства, среди пенсионеров — каждый третий, говорится в исследовании банка ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Путин призвал ускорить программу по расселению аварийного жилья

По данным ВТБ, большинство россиян (71%) хотя бы раз в жизни переезжали в пределах одного населенного пункта, в другой город — 55% участников исследования.

"Основная часть клиентов банка за всю жизнь меняли место жительства 1-2 раза. При этом почти 55% в будущем мечтают переехать на новое место, но не более двух раз. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет к переселению готовы 75%, среди пенсионеров — каждый третий", — говорится в сообщении.

Основным поводом для переезда в пределах одного города стало улучшение жилищных условий, а для отъезда в другой город — получение новой должности или работы, выяснили в банке.

Следующим по популярности мотивом к переезду является изменение семейного положения. В пределах одного города или населенного пункта по этой причине сменили место жительства чуть больше трети участников исследования, среди тех, кто переехал в другой город — около 20%. Чаще такой вариант ответа выбирали молодые люди — 44% и 26% соответственно.

"Каждый пятый из тех, кто переехал, ответил, что поменял город в целях улучшения качества жилья или в связи с поступлением в ВУЗ, 14% — уехали в другой населенный пункт еще в детстве с родителями", — указали в ВТБ.