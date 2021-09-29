МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в РФ, тенденцию к повышению и рекорды по смертности. Эта ситуация требует внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он констатировал, что цифры, к сожалению, растут. "Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания", — отметил Песков журналистам.

Он добавил, что ряд регионов уже "энергично принимают меры". "Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс", — объяснил Песков. Троянцы-шифровальщики стали чаще тревожить пользователей в пандемию

Он также пояснил, что в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 в России "серьезным поводом для очередной мобилизации", однако мер на федеральном уровне пока не планируется.

Пресс-секретарь президента РФ сказал журналистам, что "динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации".

На вопрос, требует ли ситуация с коронавирусом введения более жестких ограничительных мер на федеральном уровне, Песков ответил, что "в настоящее время об этом речи не идет".

В среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.