МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. С 1 октября в России вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Начиная с с 1 октября россияне смогут бесплатно делать включенные в национальный календарь прививки не только в государственных, но и в частных клиниках. По мнению Володина, эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.

Спикер подчеркнул, что "от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом".

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ВОЕННЫМ

С 1 октября повысят зарплаты некоторым сотрудникам силовых ведомств. Повышение составит 3,7%.

Речь в данном случае идет о контрактниках, срочниках, полицейских, таможенниках, пожарных, сотрудниках уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также некоторых работниках Фельдъегерской службы. Россиянам рассказали, кто обязан пройти техосмотр с 1 октября

БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете станет бесплатным с 1 октября. За единое содержание телеканалов на разных площадках вещания будет отвечать Роскомнадзор.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 октября изменится порядок выплат на детей. Теперь пособия на первого и второго ребенка будут поступать только на карту платежной системы "Мир". Это нововведение коснется семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

ПОЛНОМОЧИЯ РОСКОМНАДЗОРА

Роскомнадзор сможет требовать от операторов сотовой связи данные об оборудовании, о текстовых и голосовых сообщениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

С начала октября инвесторам без квалификации можно будет проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Володин считает, что это "повысит финансовую грамотность населения и поможет гражданам оценивать риски вложения денег".

ИНСТИТУТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Получившую положительное заключение от госэкспертизы проектную документацию будут признавать типовой. Сведения о ней будут попадать в государственный реестр.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

С 28 октября у россиян будет возможность подавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Россиянам рассказали, кому поднимут зарплату с 1 октября

Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате — три дня, а через МФЦ — семь дней.