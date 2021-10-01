МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно получать только на карту "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохраняется возможность получения выплат наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

Ранее начисление ряда соцвыплат также привязали к картам "Мир" — с 1 июля на них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Кроме того, на российскую карту получают зарплаты работники бюджетной сферы и стипендию студенты.