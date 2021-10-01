МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В Москве пациентам с симптомами ОРВИ теперь в обязательном порядке необходимо пройти тест на антиген к коронавирусу. Речь идет об экспресс-тестировании на антиген к коронавирусу, передают "РИА Новости" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, новая обязательная мера поможет быстро выявлять диагноз, чтобы немедленно начать лечение в условиях, когда случаи заболеваемости коронавирусом снова стали расти.

Власти отмечают высокую чувствительность экспресс-тестов, пишет агентство. По официальным данным, в 85% случаев результаты экспресс-тестирования совпадают с результатами ПЦР. Новая мера позволит диагностировать коронавирус всего за 10-20 минут. При этом ПЦР-тесты не отменяются.