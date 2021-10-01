МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Если речь заходит о самых высокооплачиваемых людей в мире, обычно все сразу же вспоминают Илона Маска или Ким Кардашьян. Мало кто задумывается о том, что главы правительств зарабатывают приличные деньги, отмечает гонконгское издание South China Morning Post. Тем не менее, некоторые из них зарабатывают очень неплохо, и в доказательство этому газета перечисляет 11 самых высокооплачиваемых глав правительств в мире и их удивительные льготы — от частных самолетов-авиалайнеров до огромных особняков.

11. ДЖАСТИН ТРЮДО

Должность — премьер-министр Канады.

Заработная плата (в год) — 146-365 тысяч долларов США.

Премьер-министр Канады живет в королевском доме эпохи георгианского возрождения с 22 комнатами, известном как коттедж Ридо, на территории Ридо-холла в Оттаве. Построенный в 1867 году, коттедж Ридо претерпел значительную реконструкцию в 2000 году. Его парадный вход представляет собой крыльцо с фронтонами, а створчатые окна и парные дымоходы придают зданию вневременной и домашний вид.

Джастин Трюдо может быть любимцем мировой политики, но его отпуск стоимостью 170 000 долларов США на частный остров Ага Хана на Багамах и его семье в 2017 году привлек внимание тогдашнего комиссара по конфликту интересов и этики Мэри Доусон. В итоге политик был признан виновным в нарушении нескольких разделов федерального закона о конфликте интересов.

Еще одна семейная поездка Трюдо — на этот раз командировка в Индию — обошлась более чем в 1 миллион долларов США.

10. ЁСИХИДЭ СУГА

Должность — премьер-министр Японии.

Заработная плата — 255 тысяч долларов США.

Путешествует премьер-министр Японии путешествует на Боинге 777-300ER, самом большом в мире двухдвигательном самолете. Самолет для использования премьер-министром и его спутниками оборудован VIP-залом и рабочими зонами, а также 106 креслами бизнес-класса для гостей. На самом деле японское правительство содержит два Boeing 777 для премьер-министра: один для основного использования, а второй для выполнения роли запасного с обслуживающим персоналом на борту. Аналитики подсчитали, сколько россиянам нужно копить на квартиру в Москве

Суга, которого часто называют "железной стеной" за невыразительное лицо и хладнокровие, стал самым долгим в истории Японии главой кабинета министров, но этого нельзя сказать о его пребывании на посту премьер-министра. Из-за того, как он управлялся с Олимпиадой в Токио и кризисом COVID-19, его рейтинг быстро упал после того, как он вступил в должность. 3 сентября Ёсихидэ Суга объявил, что не будет переизбираться на пост лидера своей партии, что фактически завершит его срок на посту премьер-министра всего через год после прихода на эту должность.

9. АЛЕКСАНДР ДЕ КРО

Должность — премьер-министр Бельгии.

Заработная плата — 267 000 долларов США.

Для дальних перелетов премьер-министр Бельгии использует Airbus A321, но также имеет в своем распоряжении Dassault Falcon 90, Embraer ERJ 135 и два Embraer ERJ 145. Члены бельгийской королевской семьи используют один и тот же набор самолетов.

Фламандский либерал Александр Де Кро стал премьер-министром Бельгии в октябре 2020 года, заняв должность, которая оставалась вакантной почти два года. Хотя Де Кро щеголяет своим политическим происхождением (он — сын известного бельгийского политика Германа Де Кро, члена фламандского парламента), он сначала работал в частном секторе — в Boston Consulting Group, пытаясь дистанцироваться от карьеры отца. Однако судьба добилась своего, и теперь он возглавляет Бельгию в качестве премьер-министра.

8. КСАВЬЕ БЕТТЕЛЬ

Должность — премьер-министр Люксембурга.

Заработная плата — 271-340 тысяч долларов США.

Для различных международных поездок премьер-министр Люксембурга имеет в своем распоряжении частные Cessna 550 Citation II, Learjet 35A и даже 737-700, зафрахтованные у флагманского авиаперевозчика Luxair.

7. ДЖАСИНДА АРДЕРН

Должность — премьер-министр Новой Зеландии.

Заработная плата — 324 000 долларов США.

Мало того что Джасинда Ардерн родила, будучи при исполнении служебных обязанностей — единственная женщина после премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которая сделала это, — но благодаря своему положению она также была первой женщиной, которая принесла своего ребенка на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ардерн стала одной из 15 женщин, появившихся на обложке сентябрьского номера британского Vogue за 2019 год. Во время пандемии Ардерн запомнилась миру тем, что она потребовала 20-процентного снижения своей заработной платы в знак солидарности с пятью миллионами граждан Новой Зеландии, которые потеряли работу или были подвергнуты пониженной зарплате в результате карантина из-за COVID-19 в стране.

6. СЕБАСТЬЯН КУРЦ

Должность — канцлер Австрии.

Заработная плата — 328 600 долларов США.

Поскольку правительство Австрии никогда не эксплуатировало транспортные самолеты VIP-класса, глава австрийского правительства обычно летает на регулярных рейсах, часто используя флагманского авиаперевозчика страны Austrian Airlines. Официальная работа также позволяет Курцу арендовать четырехместный самолет Saab 105OE (любезно предоставленный ВВС Австрии) для внутренних перелетов. Названы последствия ядерного удара Европы по России

У самого молодого главы правительства в мире оказались свои плюсы и минусы для Курца. Канцлер, разбирающийся в средствах массовой информации, изначально считался австрийским политическим вундеркиндом. Издание The Economist описало его как "безжалостно вежливого, культивирующего образ воспитанного зятя", но отмечает, что его карьера с тех пор была "явно неровной" из-за серии скандалов.

Сегодня Курц на посту канцлера зарабатывает примерно в шесть раз больше средней зарплаты австрийских граждан.

5. АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

Должность — канцлер Германии.

Заработная плата — 369 700 долларов США.

Основным самолетом Меркель является Airbus A340-313X VIP, известный также как «Конрад Аденауэр», но у канцлера также есть доступ к нескольким другим дорогостоящим самолетам, находящимся в ведении вооруженных сил Германии.

Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии в 2005 году и сейчас подходит к концу своего четвертого, последнего срока. Несмотря на то что ее партия проиграла на недавних выборах, она по-прежнему считается самой влиятельной женщиной-лидером в мире, и ей приписывают успехи Германии в преодолении финансового кризиса и возвращении к экономическому росту.

Меркель, вероятно, заработала состояние, служа своей стране, и ее зарплата примерно в восемь раз превышает среднюю заработную плату граждан Германии.

4. СКОТТ МОРРИСОН

Должность — премьер-министр Австралии.

Заработная плата — 395 500 долларов США.

Премьер-министр Австралии имеет не одну, а две официальные резиденции премьер-министра: его основная резиденция — здание в стиле георгианского возрождения под названием The Lodge, построенное в 1927 году, а вторая — дом Киррибилли в пригороде Сиднея Киррибилли (штат Новый Южный Уэльс).

Нынешний премьер-министр Австралии получает в шесть раз больше средней заработной платы по стране. Моррисон начал свою карьеру в качестве менеджера по политике и исследованиям в Совете по вопросам собственности Австралии, а затем перешел в туризм в качестве заместителя главного исполнительного директора австралийской целевой группы по туризму, а затем генерального менеджера Совета по туризму Австралии. На посту премьер-министра он столкнулся с рядом проблем, не в последнюю очередь с резким противодействием его взглядам на изменение климата, за что его прозвали "отрицателем климата".

3. ДЖО БАЙДЕН

Должность — президент США

Заработная плата — 400 000 долларов США.

Байден также может совершить круиз во всемирно известном самолете Air Force One. С площадью 4000 квадратных футов на трех этажах, медицинским кабинетом, где можно провести неотложную операцию, частными апартаментами для президента и кухнями, способными накормить до 100 человек одновременно, этот самолет может претендовать на лавры лучше всего в мире оборудованного лайнера.

Можно предположить, что будучи президентом крупнейшей сверхдержавы мира, Байден окажется самым высокооплачиваемым лидером в этом списке, пишет South China Morning Post. Но хотя его зарплата, безусловно, неплохая, часто именно постпрезидентские проекты бывших лидеров США помогают им действительно загребать деньги.

2. КЭРРИ ЛАМ

Должность — административный секретарь специального административного района Сянган (Гонконг).

Заработная плата — 672 000 долларов США.

Глава Гонконга Кэрри Лам имеет в своем распоряжении гибридный автомобиль Lexus LS 600h L, а также Mercedes-Benz S500L 1997 года выпуска, но на ее автомобиле нет номерного знака. Как и у представителя Британской короны, на ее официальном лимузине спереди и сзади вместо обычных номерных знаков изображены эмблемы Гонконга.

Согласно Би-би-си, первая женщина-лидер Гонконга получила прозвище "крутой боец" за свою репутацию никогда не отступать во время политической битвы и быть трудоголиком. После окончания Университета Гонконга Лам начала свою карьеру на государственной службе и к 2008 году стала постоянным секретарем по внутренним делам, что повлекло за собой активное участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В Британии началась волна банкротств из-за высоких цен на газ

С тех пор, как Лам взяла на себя роль исполнительного директора Гонконга в 2017 году (и председателя Комитета по защите национальной безопасности в 2020 году), ее заработная плата увеличилась на целые 12,4%, исходя из совокупного изменения индекса потребительских цен.

Несмотря на то что она является одним из самых высокооплачиваемых бюрократов в мире, она находится в необычном положении: у нее дома (по ее собственным словам) "куча наличных", потому что ей отказали в основных банковских услугах из-за санкций США.

В телеинтервью HKIBC Кэрри Лам сказала: "Перед вами сидит исполнительный директор САР Гонконг, у которого нет банковских услуг. Я трачу наличные каждый день. У меня дома куча наличных, правительство выплачивает мне зарплату наличными, потому что у меня нет банковского счета".

1. ЛИ СЯНЬЛУН

Должность — премьер-министр Сингапура.

Заработная плата — 1,6 миллионов долларов США.

Премьер-министр Сингапура работает в офисе роскошного поместья Истана площадью 43 гектара (106 акров). Это здание построено в неопалладианском стиле и выглядит как типичный малайский дом, окружено колоннами, глубокими верандами, окнами с жалюзи и элегантными дверьми с панелями.

Хорошо зная, что о его зарплате говорят в Сингапуре, политик однажды сказал в интервью, согласно Korea Herald: "Президенту США платят меньше, чем мне, да. Но высокопоставленные жители Белого дома путешествуют в Air Force One, живут в Белом доме и отдыхают в Кэмп-Дэвиде". Ли также отметил, что президенты США зарабатывают миллионы долларов спустя долгое время после истечения срока их полномочий. Что ж, он не ошибся, заключила South China Morning Post.