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Минпросвещения оценило возможность закрытия школ на карантин
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Менее 0,1% российских школ находятся на карантине, введение локдауна не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "У нас в общей численности школ менее 0,1%... ПРАЙМ, 03.10.2021
пандемия коронавируса, локдаун, школы, россия, минпросвещения, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — ПРАЙМ. Менее 0,1% российских школ находятся на карантине, введение локдауна не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине — ред.)", — заявил Кравцов журналистам, отметив, что закрытия школ или массового локдауна не предполагается.