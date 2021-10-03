РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — ПРАЙМ. Менее 0,1% российских школ находятся на карантине, введение локдауна не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине — ред.)", — заявил Кравцов журналистам, отметив, что закрытия школ или массового локдауна не предполагается.