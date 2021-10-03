МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Консорциум назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

Более 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран фигурируют в "Досье Пандоры", утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.