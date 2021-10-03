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Вертолет упал в подмосковном Лыткарино, есть жертвы
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В подмосковном Лыткарино упал вертолет, есть пострадавшие, сообщает сайт ГУ МЧС по Московской области. "В 20.18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении... ПРАЙМ, 03.10.2021
вертолет, происшествие, новости, общество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В подмосковном Лыткарино упал вертолет, есть пострадавшие, сообщает сайт ГУ МЧС по Московской области.
"В 20.18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении вертолёта в городском округе Лыткарино, Тураевское шоссе, лесополоса… Есть пострадавшие", — отмечается в сообщении.
Сообщается, что после падения вертолета возгорания не последовало. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек.
Три человека, по предварительным данным, погибли при падении вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.