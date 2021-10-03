МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В подмосковном Лыткарино упал вертолет, есть пострадавшие, сообщает сайт ГУ МЧС по Московской области.

"В 20.18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении вертолёта в городском округе Лыткарино, Тураевское шоссе, лесополоса… Есть пострадавшие", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что после падения вертолета возгорания не последовало. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек.

Три человека, по предварительным данным, погибли при падении вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.