МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 781 до 7 612 317, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 781 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2034 (7,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 7 612 317 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,34%. Главный инфекционист США рассказал про уроки пандемии коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 4410, Санкт-Петербурге — 2198, Подмосковье — 1733, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4410, 2. Санкт-Петербург — 2198, 3. Московская область — 1733", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай — 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай — 0,14%, 2. Магаданская область, Сахалинская область — 0,15%, 3. Республика Бурятия — 0,17%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 14 526 человек после COVID-19, за все время — 6 740 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 526 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 740 491", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 1956, Подмосковье — 1015, Нижегородской области — 448.

За сутки в России подтверждены 883 смерти с COVID-19, за все время — 210 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 883 смерти.. За весь период по России умерло 210 801 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 60, Свердловской области — 43.