МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Коррупция в европейских странах все больше усиливает презрение России и Китая к западной цивилизации. Об этом пишет The Times.

Издание объясняет, что факты, в рамках которых можно судить о незначительной коррупции или нарушении законов в Евросоюзе, могут лишь укрепить презрение РФ и КНР к модели цивилизации, которая пропагандируется Западом.

Так, например, двое из четырех последних президентов Франции имеют судимости. Есть судимость даже у президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Свои проблемы у Германии — в частности, это "Северный поток-2", пишет издание. Экономист предсказал Украине "газовую инквизицию"

Как утверждает The Times, попытки выяснить отношения между европейцами, кто прав, а кто виноват в нанесении ударов единству ЕС, бессмысленны.

"Мы должны держаться вместе, а не то нас перевешают порознь", — утверждается в материале. Тем не менее, происходит не просто процесс, когда национальные интересы становятся выше коллективных, но и подрыв нравственных устоев цивилизации.

В статье подчеркивается, что "нас (ЕС — прим. ред.) разделяют и пытаются над нами властвовать силы с чуждыми ценностями, враждебные нашим интересам. Они бесцельно палят друг в дружку, а Пекин и Москва смотрят и ликуют".

Читатели The Times также констатировали, что единства Запада больше не существует. "Китай и Россия поверить не могут западной глупости — и своей удаче", "Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут Запад носом в содеянное", — пишут подписчики.

Некоторые добавили, что на Западе ведется "классовая война", и элиты отреклись от старых ценностей, которые уступили место "племенизму".