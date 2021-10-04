МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В России уровень вакцинации от COVID остается недостаточным, хотя условия для того, чтобы люди могли сделать прививку, созданы во всех регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

"Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство, а начало сезона гриппа и простуд только усугубляет ситуацию и создает дополнительную нагрузку на врачей. По словам Мишустина, сейчас новых пациентов в больницах в два раза больше, чем в это же время в прошлом году.

При этом в России есть необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты, как и тест-системы на COVID, сообщил Мишустин. Власти также поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус, добавил он.