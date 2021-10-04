МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В России ситуация с коронавирусом крайне напряженная, за неделю рост составил 14%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Она напомнила, что рост идет довольно быстро и третью неделю подряд.
Она также отметила максимальный рост заболеваемости среди пенсионеров.
Попова также заявила, что в 12 регионах России рост заболеваемости коронавирусом идет значительно быстрее, чем в остальных, только в пяти субъектах пока продолжается снижение.
"У нас есть 12 регионов, которые растут гораздо быстрее, с тенденцией роста на 20% и больше. И здесь требуются особые меры", — сказала она.
По ее словам, в росте по заболеваемости находятся 67 субъектов РФ, 13 субъектов — без значимой динамики и в пяти субъектах пока продолжается снижение.
https://1prime.ru/society/20211004/834871290.html
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