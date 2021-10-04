МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В России ситуация с коронавирусом крайне напряженная, за неделю рост составил 14%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мишустин назвал недостаточным уровень вакцинации в России

"Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Она напомнила, что рост идет довольно быстро и третью неделю подряд.

Она также отметила максимальный рост заболеваемости среди пенсионеров.

Попова также заявила, что в 12 регионах России рост заболеваемости коронавирусом идет значительно быстрее, чем в остальных, только в пяти субъектах пока продолжается снижение.

"У нас есть 12 регионов, которые растут гораздо быстрее, с тенденцией роста на 20% и больше. И здесь требуются особые меры", — сказала она.

По ее словам, в росте по заболеваемости находятся 67 субъектов РФ, 13 субъектов — без значимой динамики и в пяти субъектах пока продолжается снижение.