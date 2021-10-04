С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — ПРАЙМ. Посещение кафе и ресторанов в Калининградской области будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19 с 8 октября, а с 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров, сообщает пресс-служба правительства региона. Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Новые ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Начиная с 8 октября 2021 года, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления либо QR-кода… которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев", — говорится в сообщении.

Также приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (не более 50% мест), в сфере физической культуры и спорта с общим числом участников и зрителей более 50 человек. При организации мероприятий с числом участников до 50 человек к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане, либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание коронавирусом.

Отмечается, что действие этих ограничений не распространяется на деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, а также на официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив — Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 1000 и 500 от общего количества мест соответственно.