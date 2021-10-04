БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало использование бустерной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna лицам с ослабленным иммунитетом, говорится в распространенном заявлении ЕМА. Мишустин назвал недостаточным уровень вакцинации в России

Отмечается, что введение усиливающей третьей дозы показано лицам с ослабленной иммунной системой по меньшей мере через 28 дней после получения второй дозы. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной вакцинации двумя дозами.

"Рекомендация принята после того, как исследования подтвердили, что дополнительная доза этих вакцин усиливает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у лиц с ослабленным иммунитетом… Ожидается, что дополнительная доза усилит защиту у части пациентов", — поясняется в документе.

Ранее ряд стран ЕС уже сами одобрили третью дозу вакцины. В частности, бельгийские власти одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет. Для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna. Также одобренные в ЕС вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson для этих целей использоваться не будут.