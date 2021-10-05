МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. На территории Москвы начались внеплановые проверки внутридомовых газопроводов и газовых приборов. Специалисты "Мосгаза" будут оценивать состояние установленных в квартирах жителей столицы приборов и раздавать памятки по обращению с газом в быту. Об этом сообщила пресс-служба компании. Экономист назвала сроки, когда "остынет" рынок продовольствия в России

Сообщается, что проверки сотрудников "Мосгаза" в жилых домах москвичей проводят в дополнение к ежегодному техобслуживанию газового оборудования.

При выявлении неисправностей проблему устранят незамедлительно, а при угрозе безопасности людей в помещениях приборы отключат и составят акт для принятия более серьезных мер, пояснили представители комплекса городского хозяйства компании.

Уточняется, что дату визита мастера москвичи смогут уточнить на сайте "Мосгаза" или при помощи Telegram-бота. Информацию о внеплановых проверках также разместят на стендах у многоквартирных домов.

Жителей столицы просят не создавать препятствий сотрудникам компании в доступе к газовому оборудованию и отнестись к процедуре с пониманием.