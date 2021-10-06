МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Начало третьей мировой войны можно ожидать "в любое время", и виной этому — действия США и Тайваня. Об этом написала китайская газета Global Times, которую поддерживают власти КНР. Отмечается, что 5 октября Китай направил десятки военных самолетов в воздушное пространство островного государства.

Журналисты издания утверждают, что "сговор" между Вашингтоном и Тайванем был действительно "дерзким". И сейчас ситуация практически потеряла "всякое пространство для маневра, балансируя на грани противостояния". Fitch допустил новые скачки цен на газ

Помимо этого, в статье говорится, что народ Китая якобы готов поддержать полномасштабную войну с США. Тайвань же там предостерегают от "игры с огнем".

Напомним, что недавно Daily Mail сообщил о том, что британский корабль HMS Queen Elizabeth уже провел совместные учения в Филиппинском море с двумя американскими авианосцами. Это "Рональд Рейган" и "Карл Винсон". В маневрах участвовал и японский вертолетный эсминец JS Ise. Прошедшие учения, как сообщает британское издание, привели Пекин в ярость.