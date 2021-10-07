МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. В будущем мир может столкнуться с появлением нового вируса — в результате передачи от человека к летучим мышам, заявил сингапурский профессор Ван Линьфа. Его слова приводит издание The Straits Times. Вирусолог рассказал о "виновнике" новой волны коронавируса в России

Ученым известно такое явление, как обратный зооноз. Оно происходит, когда вирусы передаются от человека обратно животным. При этом большинство исследователей считает, что штамм вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, существует у летучих мышей, обитающих в Азии. Этот вирус был передан "животному X", возможно, панголинам или циветтам, прежде чем им заразились люди на рыбном рынке Ухани.

Ранее было несколько сообщений, что домашние животные заразились коронавирусом от своих владельцев, но никаких доказательств передачи вируса от домашнего животного к владельцу не выявлено.

Возможный вариант развития событий — зараженный человек оставит после себя недоеденный фрукт, который подберет летучая мышь.

Профессор объяснил, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой — они в их организмах вирус может содержаться без развития симптомов заболевания. При этом вирус мутирует и передается другим животным. В конце концов он может попасть и в организм человека — таким образом и появится вирус SARS-CoV-3, предупредил Ван Линьфа.

Следовательно, чтобы предотвратить пандемию, ученым нужно будет работать с госучреждениями и международными финансовыми организациями, чтобы провести оценку рисков и подготовить контрмеры для предотвращения распространения вируса.

Второй уровень — отработать этап раннего предупреждения. То есть когда в отделении интенсивной терапии или местных клиниках возникают тяжелые, необычные случаи, то это может быть признаком нового вируса.

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