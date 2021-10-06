МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Для защиты от новой волны коронавирусной инфекции нужно соблюдать меры профилактики, рекомендованные ранее Минздравом и Роспотребнадзором, причем это касается всех, в том числе вакцинированных людей, заявила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова. Малый бизнес в России готовится к новой волне коронавирусной инфекции

В первую очередь она советует избегать больших скоплений людей и по возможности использовать при покупках сервисы доставки.

"Важно избегать больших скоплений людей: посещения массовых мероприятий, походов в выходные дни в большие торговые центры за покупками и просто прогулок по торговым центрам. Желательно эти вылазки свести к минимуму. Сейчас широко развиты сервисы покупки еды, покупки одежды с доставкой на дом. Лучше, наверное, пользоваться услугами доставки", – сказала она.

Также по-прежнему тщательно следует мыть руки.

"Остаются рекомендации по мытью рук: намылить, хорошо промыть в течение 20 секунд и потом уже смыть", – уточнила Игнатикова.

Необходимым условием безопасности остается ношение защитных масок в общественных местах. При этом, по ее словам, средство индивидуальной защиты важно вовремя, каждые два-три часа, менять, это не должна быть одна маска на всю неделю, которая носится в кармане куртки.

"Когда мы дышим, то выдыхаем влажный воздух, за счет этого маска начинает, скажем так, портиться, поры, которые там есть, увеличиваются, и через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов. Плюс мы выдыхаем "свои" бактерии, и когда их концентрация становится высокой, это может привести к самозаражению. Пускай это будет и не COVID-19, но обострение фарингитов, тонзиллитов может быть. Постоянное ношение одной и той же маски даже меняет микрофлору ротовой полости и способствует развитию кариеса", – предостерегла врач.

Самым надежным способом защиты остается вакцинация, напомнила она.

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