МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Высокие показатели смертности связаны, в частности, с более тяжелыми последствиями COVID-19, чем раньше, а также с пренебрежением санитарно-эпидемиологическими правилами, рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации не планируются

"В целом последствий стало больше от COVID-19, и они более сложные. Например, очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита. Последствия после COVID-19 тяжелые, и смертность в этой ситуации получается выше", – сказала она.

Кроме того, люди еще не адаптировались к коронавирусу и остаются уязвимыми, однако многие "перевели" эту "достаточно сложную" инфекцию в разряд привычных и перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Если бы каждый сокращал свои контакты и относился к угрозе заражения так серьезно, как она того заслуживает, ситуация бы улучшилась, считает Людмила Лапа.

"Пока еще адаптации к коронавирусу мы не наблюдаем. Самое главное при любой такой инфекции – соблюдение эпидемиологических условий. В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные – нет. Это играет большую роль, и смертность растет. Если бы мы продолжали соблюдать меры безопасности, меньше было бы контактов, а при любой эпидемии контроль над контактами – превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное", – объяснила она.

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