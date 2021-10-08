МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах за прошедшую неделю достигла почти 305 рублей. На таком уровне цены пребывали лишь в декабре 2015 года, в канун новогодних праздников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года средняя стоимость билета побила почти шестилетний рекорд, обновив его до уровня в 304,8 рубля. За семь дней кинотеатры в стране посетили 5,1 миллиона человек. Более высокий показатель в 7,4 миллиона зрителей заметили только на прошлые новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 6 января 2021 года. Россиян предупредили о грядущем подорожании картофеля

Отмечается, что предыдущий рекорд по стоимости билета в кино зафиксировали в 2015 году. В преддверии новогодних праздников, с 17 по 23 декабря средняя цена за билет составила 309,3 рубля.

Представитель сети кинотеатров "Люксор" рассказал РБК, что ценовая политика определяется финансовым состоянием граждан в каждом конкретном регионе. По его словам, максимальная средняя цена билета в сентябре составила 320 рублей, а минимальная — 160 рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что стоимость билетов возрастет к Новому году и в дальнейшем будущем.