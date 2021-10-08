ПРАЙМ, 8 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Стоимость разрешили увеличить не более чем на 25 процентов. Это постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Эксперт рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки

Отмечается, что изменение платы до 1 января 2022 года будет связано прежде всего с подорожанием стройматериалов и оборудования. Плата может увеличиться не более чем на 25% при условии, что она не превысит стоимость услуг по ремонту, определенную конкретным регионом, и объем средств, которым ежегодно распоряжаются местные операторы.