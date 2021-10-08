МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер ГК "ПИК", ныне директор по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александр Лефель обвиняется в хищении средств компании "ПИК" в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Лефель обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ПАО "ПИК СЗ" в особо крупном размере", — рассказал собеседник агентства.

Сегодня Тверской суд Москвы арестовал девелопера до 7 декабря.

Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее Лефель работал вице-президентом другого крупного застройщика – группы "ПИК". В "Самолете", где сейчас трудоустроен Лефель, в свою очередь, заявили, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.

Комментариями следственных органов агентство к настоящему моменту не располагает.