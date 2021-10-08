"Лефель обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ПАО "ПИК СЗ" в особо крупном размере", — рассказал собеседник агентства.
Сегодня Тверской суд Москвы арестовал девелопера до 7 декабря.
Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее Лефель работал вице-президентом другого крупного застройщика – группы "ПИК". В "Самолете", где сейчас трудоустроен Лефель, в свою очередь, заявили, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.
Комментариями следственных органов агентство к настоящему моменту не располагает.
https://1prime.ru/society/20211008/834917497.html
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