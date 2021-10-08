МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Девелопер ПИК оценивает ущерб по результатам действий своего бывшего топ-менеджера Александара Лефеля в 100 миллионов рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте бывшего топ-менеджера ПИК

"Сотрудниками службы безопасности компании установлены факты злоупотреблений со стороны Лефеля в период 2017-2018 годов при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге", — заявил представитель компании.

По его словам, обнаружены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе денег дольщиков на стадии "нулевого цикла".

Как заявил представитель компании, за счет ее средств работы были завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы было подано заявление о преступлении. По факту проведенной проверки в декабре 2020 и в июне 2021 года возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Ранее следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет", бывшего топ-менеджера группы компаний "ПИК" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии. По делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. ПИК признан потерпевшим и гражданским истцом по делу, и оказывает полное содействие расследованию.