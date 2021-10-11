МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бизнес-школа "Сколково" провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей и выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Российские женщины рассказали, что им нужно для счастливой жизни

Выяснилось, что наибольший интерес и уважение у опрошенной аудитории вызывают такие известные женщины-лидеры, как гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.

Исследование проводилось в сентябре 2021 года. В нем приняли участие 900 женщин-руководителей и предпринимателей. Их попросили ответить на вопрос, кто из женщин-предпринимателей и лидеров им интересен и вызывает уважение.

На четвертом месте в рейтинге оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а на пятом – глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также в топ-10 вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, бывшая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова ("Пятерочка", "Магнит").