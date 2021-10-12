МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза — до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании GRM. Долги, которые не прощают: кому не поможет даже банкротство

"За девять месяцев 2021 года количество банкротных процедур составило 166,5 тысячи, тогда как в 2020 году этот показатель равнялся 104,5 тысячи, а в 2019 году 63,1 тысячи. Прирост количества процедур за девять месяцев 2021 года составил 59%", — посчитали специалисты.

При этом эксперты отмечают, что темпы прироста имеют явную тенденцию к замедлению, так за пять месяцев 2021 года годовой прирост составлял 85%, а за семь месяцев — 72%.

"Рост количества банкротств обусловлен двумя основными причинами: ухудшением платежеспособности населения в связи с негативными последствиями для экономики пандемии короновируса и более широким принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности физического лица", — отметил партнер компании Сергей Новиков.

По прогнозам специалистов, общее количество банкротных процедур физических лиц по итогам текущего года увеличится в среднем на 50-55%, то есть темпы прироста к концу 2021 года будут плавно снижаться.

Компания GRM специализируется на комплексном юридическом и финансово-аналитическом сопровождении бизнеса, стратегиях оздоровления проблемных активов, их реструктуризации и последующего инвестирования.