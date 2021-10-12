МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин считает допустимой ложь для достижения карьерных целей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам, кроме денег, на работе важны коллектив, карьера и проекты

Сервис провел исследование и выяснил, приходилось ли жителям России лгать по рабочим вопросам, и считают ли они обман допустимым для достижения карьерных целей. В нем приняли участие более 6000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Оно показало, что "45% респондентов признались, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе. При этом 55% участников исследования никогда не врали по рабочим вопросам. 11% опрошенных отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. 35% респондентов указали, что это зависит от ситуации. Более половины респондентов (54%) считают ложь недопустимой в карьере".

Треть участников исследования (33%) рассказали, что ложь по рабочим вопросам уже становилась причиной конфликтов с коллегами или начальством. Чаще всего обман на работе связан с причинами опозданий — такой вариант отметили 18% респондентов. Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же участников исследования признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения.

Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Еще по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов. При этом 50% респондентов отметили, что никогда не лгали по перечисленным поводам. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего указывали, что им приходилось обманывать начальство, чтобы выручить своих коллег или получить незапланированный отгул.