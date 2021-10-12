Эксперт Волков рассказал, как можно улучшить кредитную историю перед оформлением ипотеки
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Для улучшения кредитной истории перед оформлением ипотеки нужно оформить и до срока погасить потребительский кредит, а также добросовестно пользоваться кредитной картой, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Оценить шансы на получение ипотеки потенциальному заемщику поможет персональный кредитный рейтинг. В основном его понижают факты просрочки по ранее взятым кредитам и высокая долговая нагрузка, отметил он.
"Перед походом в банк рекомендуется запросить кредитную историю в офисах бюро кредитных историй (БКИ) или онлайн, в том числе на портале Госуслуг. Если выявлены непогашенные долги, их необходимо погасить или обратиться в компанию для разъяснения ситуации, если заемщик считает, что активный долг неправомерен", — рекомендует директор по маркетингу НБКИ.
По его мнению, если у заемщика нет непогашенных долгов, но, тем не менее, отмечены просрочки по прошлым кредитам, то чтобы улучшить кредитную историю перед ипотекой, желательно привлечь небольшой потребительский кредит и погасить его досрочно. Таким образом, заемщик продемонстрирует кредитной организации платежеспособность и финансовую ответственность. Кредитная история улучшится в течение нескольких дней после погашения кредита — когда банк передаст данные в БКИ.
"Для повышения балла кредитного рейтинга можно также начать пользоваться кредитной картой, погашая задолженность в рамках льготного периода, установленного банком", — советует Волков.
При этом он предостерегает, что не стоит прибегать к услугам организаций, обещающих повышение кредитного рейтинга или исключение просрочки из кредитной истории через "связи" в НБКИ или доступ к базе. Ведь такого рода услуги носят мошеннический характер.
Передав свои паспортные и персональные данные мошенникам, потенциальный заемщик может не только лишиться собственных средств, но и предоставить мошенникам возможность обременить его новыми кредитами и микрозаймами, за которые ему в конечном итоге придется расплачиваться, предупреждает Волков.
https://1prime.ru/society/20211012/834941376.html