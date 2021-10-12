МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Для улучшения кредитной истории перед оформлением ипотеки нужно оформить и до срока погасить потребительский кредит, а также добросовестно пользоваться кредитной картой, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего

Оценить шансы на получение ипотеки потенциальному заемщику поможет персональный кредитный рейтинг. В основном его понижают факты просрочки по ранее взятым кредитам и высокая долговая нагрузка, отметил он.

"Перед походом в банк рекомендуется запросить кредитную историю в офисах бюро кредитных историй (БКИ) или онлайн, в том числе на портале Госуслуг. Если выявлены непогашенные долги, их необходимо погасить или обратиться в компанию для разъяснения ситуации, если заемщик считает, что активный долг неправомерен", — рекомендует директор по маркетингу НБКИ.

По его мнению, если у заемщика нет непогашенных долгов, но, тем не менее, отмечены просрочки по прошлым кредитам, то чтобы улучшить кредитную историю перед ипотекой, желательно привлечь небольшой потребительский кредит и погасить его досрочно. Таким образом, заемщик продемонстрирует кредитной организации платежеспособность и финансовую ответственность. Кредитная история улучшится в течение нескольких дней после погашения кредита — когда банк передаст данные в БКИ.

"Для повышения балла кредитного рейтинга можно также начать пользоваться кредитной картой, погашая задолженность в рамках льготного периода, установленного банком", — советует Волков.

При этом он предостерегает, что не стоит прибегать к услугам организаций, обещающих повышение кредитного рейтинга или исключение просрочки из кредитной истории через "связи" в НБКИ или доступ к базе. Ведь такого рода услуги носят мошеннический характер.

Передав свои паспортные и персональные данные мошенникам, потенциальный заемщик может не только лишиться собственных средств, но и предоставить мошенникам возможность обременить его новыми кредитами и микрозаймами, за которые ему в конечном итоге придется расплачиваться, предупреждает Волков.