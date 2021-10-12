МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России зафиксирован ажиотажный спрос на кредитки

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — мужчины и женщины (47% и 53%, соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Треть россиян снимает деньги с кредиток, показало исследование Райффайзенбанка. Наличные нужны главным образом потому, что не везде к оплате принимают карты (60%). Среди иных причин — желание выгадать с покупки, когда при оплате физическими деньгами дают скидку (19%), оплата аренды жилья (15%) и недоверие к цифровым платежам (4%)", — выяснили авторы исследования.

При этом 17% владельцев кредитных карт используют наличные, пока их деньги инвестированы. Эта стратегия клиентского поведения, как отмечается в исследовании, более характерна для мужчин, чем для женщин (19% против 16%). Они же больше смотрят и на низкие цены и скидки при оплате наличными (22% против 15%). При этом женщины почти в два раза чаще сталкиваются с невозможностью оплаты картой (62% против 47%), добавляют авторы исследования.