МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россиянам зачастую приходилось совмещать личные дела и рабочие обязанности в пандемию, когда многим сотрудникам пришлось уйти на удаленку, и теперь, когда многие вернулись обратно в офисы, почти половина россиян успевает заниматься там своими делами, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россиян интересует удаленная работа в иностранной фирме, но без переезда

"По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 1 по 10 октября во всех регионах страны (2103 респондента) среди работающих клиентов сервиса и hr-менеджеров компаний, 48% россиян успевают заниматься личными делами в течение рабочего дня. При этом женщины отвлекаются чаще мужчин – 63% против 37%", — говорится в отчете.

Там добавляется, что основные причины, по которым сотрудники отвлекаются от работы – проблемы с детьми или родственниками, мессенджеры, разговоры с коллегами, затяжные обеды, телефонные звонки, курение, поиск другой работы.

Согласно опросу, большинство респондентов (36%) тратят на решение личных проблем в рабочее время от 30 минут до часа, у 27% на это уходит более часа в день, и у 9% опрошенных – более 2 часов.

При этом 7% опрошенных признались, что у них возникали проблемы из-за нерационального использования рабочего времени – выговор или штраф.