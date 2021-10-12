МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Траты россиян на туристические путевки в третьем квартале 2021 года в денежном выражении выросли почти на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. Не всем регионам показан туризм, - заявила Наталия Белякова

Аналитики сравнили траты россиян на туристические путевки за первые три квартала (с января по сентябрь включительно) 2021, 2020 и 2019 года. Так, согласно данным авторов исследования, за первые три квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года траты в денежном выражении выросли на 3,6%, в натуральном — на 27,6%.

"Разворот тренда к положительной динамике произошел в третьем квартале 2021 года и показал рост в 27,4% в денежном и 58,7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным допандемийным периодом 2019 года", — приводят данные авторы исследования.

Основных факторов для этого несколько, пояснили они. Первый — это эффект отложенного спроса. С начала пандемийного 2020 года многие россияне были просто вынуждены практически на год-полтора отказаться от поездок, уточняют авторы исследования. Второй — это увеличение среднего чека на отдых из-за повышения цен на авиабилеты и отели в 2021 году. Третий — летний активный период, когда многие покупают туры с детьми на время летних каникул.

В сравнении с третьим кварталом 2020 года аналогичный период 2021 года также показал положительную динамику: рост в денежном выражении составил 278,4%, в натуральном — 121,2%. При этом самые дорогие туры в 2021 году были куплены в Турцию за 2,9 миллиона рублей, ОАЭ — за 1,9 миллиона рублей, Крым — за 1,2 миллиона рублей.