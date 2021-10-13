МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии, рассказал в своем Telegram-канале главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Британское СМИ извинилось за фейк о "краже" Россией формулы AstraZeneca

Он напомнил, что в Москве за две недели в полтора раза выросла заболеваемость, вдвое — число госпитализаций. Снова перепрофилируются стационары на прием больных с коронавирусной инфекцией. Также в городе открыли 20 точек для экспресс-тестирования на COVID-19.

"Хочу напомнить, что в последнее время стали болеть молодые, и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", — написал главврач.

Читайте также:

Россиян предупредили о взломе смартфонов в ходе опросов о прививках