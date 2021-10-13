МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. В России начал распространяться новый вид телефонного мошенничества, связанный с вакцинацией от COVID-19, передает радио Sputnik со ссылкой на сообщения в социальных сетях и мессенджерах, в которых люди рассказывают, как сами с этим столкнулись. Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

По их свидетельству, мошенники звонят под видом сотрудников государственных организаций и просят принять участие в опросе о вакцинации против коронавируса. Они предлагают владельцу смартфона нажать цифру "1", если он сделал прививку. Как только человек откликается на эту просьбу, гаджет блокируется и взламывается.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев рассказал, что возможность такого зависит от того, какой смартфон у жертвы мошенника.

"Некоторые модели на базе Android можно заблокировать. Современные системы телефона достаточно сложны, поэтому они обладают органически, по своему строению, большим количеством так называемых "дыр", то есть уязвимостей, которые хитрые мошенники могут использовать. Как только вы устанавливаете какие-то приложения, вы запускаете некий довольно сложный софт, в который умные мошенники могут вставить дополнительные функции. Мошенники могут забрать код приложения и вставить функции, которые действительно могут позволить в определенной ситуации блокировать ваш телефон. Теоретически это возможно", – объяснил специалист.

Он напомнил, как реагировать на такого рода звонки и просьбы неизвестных людей.

"Реагировать очень просто: не выполнять их просьбы и игнорировать, и точно ничего не нажимать. Если вам кто-то звонит и говорит, что он такой-то, просите его доказать, что он именно такой-то. Важно также не отвечать "да" или "нет", потому что есть угроза, что вас запишут и смонтируют ответ из ваших фонем, который для банка сможет показать, что вы, как клиент, распорядились своим счетом, по голосу узнавать человека. Не теряйте бдительность, не ведите дискуссию", – посоветовал Лебедев.

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