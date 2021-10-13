МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп стартует в Москве в среду, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об этом сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование", рассказала она. Врач назвал причины высокой смертности от коронавируса

Ракова отметила, что такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю.

"Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели", — добавила она.

Брать тест будут только из носа. Каждая школа будет сама решать, кто будет брать тест — работники школы или медицинский персонал.

Родители, которые сами захотят протестировать своих детей, смогут прийти в школу и в присутствии школьного работника, взять тест. Или родители могут сами раз в 2 недели приносить в школу документ об отрицательно результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении.

Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса.

Отмечается, что тестирование класса будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольное группы, оно не займёт более 25 минут.

Помимо этого, в случае проведенных на дому положительных экспресс и ПЦР-тестов школьника врачи бесплатно протестируют членов его семьи, сказала заместитель мэра Москвы.

Ракова объяснила, что в том случае, если результат экспресс-теста на дому в совокупности с клинической картиной и/или результат ПЦР-теста также окажутся положительными, то врач сразу назначит лечение и выпишет рецепт на лекарства. "В этом случае также бесплатно проведут тестирование всех членов семьи, находящихся рядом", подчеркнула она.