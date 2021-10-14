Москва, 14 окт — ПРАЙМ. Со следующей недели будут разыграны 10 квартир для вакцинированных от коронавируса в течение пяти недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.

"Во вторник приняли решение, что по желанию человеку будем выплачивать по 10 тысяч (вакцинированным — ред.), пожилым людям может это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку — то есть это еще один стимул", отметил Собянин.