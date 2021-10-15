МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Наихудшим вариантом развития пандемии коронавируса в России и мире с точки зрения эволюции будет селекция людей, рассказала в интервью "Ленте.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова. Собянин рассказал о сложностях осенней волны коронавируса в Москве

По ее словам, в такой ситуации наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы будут размножаться меньше, и через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — более устойчивой к инфекции.

"Потому что если женщина каждые полгода болеет коронавирусом, она еще и антиваксер, и пытается забеременеть, то при таких вводных она точно родит меньше детей, чем женщина натурально устойчивая к коронавирусу, к тому же вакцинированная. Учитывая, что в этих группах количество детей будет разным, то в среднем популяция людей станет более устойчивой к коронавирусу, и уже скоро", — объяснила она.

Баранова уточнила, что человечеству в целом ничего не угрожает, так как оно способно адаптироваться ко всему и обладает огромным разнообразием генотипов, некоторые из которых устойчивы к инфекции.

В человеческом геноме, по словам вирусолога, имеются опции, которые свидетельствуют о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств. Но при этом не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции. По вирусу такой отбор проходит жестче.

Так, например, известно, что у большинства европейцев часто нет генов, продуцирующих один из интерферонов семейства лямбда — а у большинства африканцев они есть. Согласно одной из гипотез, некий древний коронавирус уничтожил тех, у кого были такие гиперактивные интерфероны, а те, у кого генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь.

"Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться", — отметила биолог.

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