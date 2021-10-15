МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Свыше одного миллиона россиян переписались на портале Госуслуг менее чем сутки. Эксперт предупредил о новой схеме мошенников во время переписи населения

Как сообщает Минцифры России, в течение первых суток более одного миллиона человек приняли онлайн-участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит с 15 октября по 14 ноября.

Электронная форма для участия доступна на портале Госуслуг.

Это первая в стране перепись населения, которая проходит в том числе в онлайн-формате. Это обеспечивает удобство пользователя и безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки, отметили в ведомстве.

Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 миллионов россиян, имеющих подтвержденную или стандартную учётную запись на Госуслугах.

Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть доступ в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.