МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Если у заболевшего новой коронавирусной инфекцией на протяжении долгого времени держится и не сбивается высокая температура, сильно болит голова, живот, ноги, появилась одышка, синюшность и слабость, то нужна срочная госпитализация, рассказал в беседе с URA.RU гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Описан наихудший вариант развития пандемии в России и мире

По его словам, при таком развитии событий госпитализация поможет предотвратить возможный смертельный исход.

"Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь", — сказал врач.

По его словам, раньше обнаружить опасную стадию развития заболевания можно при помощи пульсоксиметра. "Чтобы раньше поймать развитие заболевания, нужен пульсоксиметр, показания ниже 93 являются направлением к госпитализации", — подчеркнул Крючков.

"Я не говорю, что заболевание при "дельта"-линии течет быстрее, но это не значит, что вы шесть дней будете спокойно ходить, а потом все перейдет в другую стадию. Сейчас это стерто и может развиться все гораздо быстрее", — объяснил он.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева добавила, что низкая сатурация, то есть показатель насыщения крови кислородом, и одышка являются, по правилам, единственным показанием к госпитализации.

"Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать. Показаниями является снижение сатурации ниже 93, боль в грудной клетке, одышка при минимальном движении, когда увеличена частота дыхания, или пожилые стали сонливыми и быстро отключаются. Тут уже может быть выявлена пневмония в "хорошей" стадии, с серьезным поражением", — отметила она.

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