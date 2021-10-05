С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Возможный общемировой экономический ущерб от пандемии COVID-19 может составить примерно 800 миллиардов долларов и 1,92 триллиона рублей конкретно в России, считает заведующая лабораторией изучения факторов риска при гриппе и ОРВИ "НИИ гриппа имени Смородинцева" Анна Сомнина, опираясь на исследования американских ученых в 1999 году. "Готовят шоковый сценарий". Чего боится Счетная палата

"Ожидаемый экономический ущерб от пандемии может составить 800 млрд долларов, а по нашей стране около 1,92 триллиона рублей. Это, конечно, очень ориентировочные цифры", — сообщила Анна Сомнина.

Она пояснила, что в 1999 году была опубликована работа американских исследователей о последствиях пандемии гриппа в США и экономическом эффекте от вакцин. По их подсчетам, при уровне смертности до 207 тысяч человек и 734 тысяч госпитализаций в США предполагаемый экономический ущерб должен составить до 166 миллиардов долларов. А вакцинация более 60 процентов населения должна была принести наибольшую экономическую выгоду.

"Мы видим, что многие из этих цифр близки к цифрам, что мы наблюдаем сейчас. За исключением показателей смертности, которые оказались намного выше. По нашим данным, количество госпитализированных увеличилось в 4 раза, данные по смертности также превышают приведённые (в исследовании 1999 года — ред.) показатели в 4 раза", — уточнила Сомнина.