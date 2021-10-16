МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Депрессивное состояние после перенесенной коронавирусной инфекции может возникать и как реакция организма на болезнь, и как ответ на вызванный пандемией стресс, рассказала в эфире радио Sputnik врач-психотерапевт сети клиник "РЖД-Медицина" Нижнего Новгорода, главный внештатный психиатр-нарколог ЦДЗ ОАО "РЖД" Екатерина Мисевич. Иммунолог назвал ковид-симптомы, при которых нужна госпитализация

"Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит – это нормально. Это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания. Но из-за этого может развиться депрессия – сразу или через некоторое время после закрытия больничного листа", – отметила она.

В осенний период депрессия, связанная с коронавирусной инфекцией, может накладываться на сезонное ухудшение настроения, поэтому ее не всегда получается вовремя распознать. Раньше у человека не было периодов грусти и упадка сил в осенние дни, но сейчас эти симптомы появились, и при этом он не более полугода назад переболел COVID-19, скорее всего, есть прямая связь между перенесенной инфекцией и депрессивным состоянием, считает врач.

По словам Мисевич, у депрессии есть три основных признака. Так, это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела. При обнаружении таких симптомов следует обратиться к специалисту для получения психологической помощи. Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток

Развитию депрессии могут способствовать некоторые особенности мышления и отношения к окружающим. Мисевич советует останавливать себя в фантазиях о том, что исход ситуации примет катастрофический размах, избегать категорической оценки людей и событий.

"Черно-белое мышление способно разрушить устойчивые социальные связи. Постарайтесь не "читать" мысли окружающих, то есть приписывать им мысли и мотивы, которых не знаете наверняка. Лучше заменить это привычкой вступать в диалог, которая поможет убедиться в доброжелательности большинства окружающих и справиться даже с сильной тревогой", — сказала она.

Во время заболевания коронавирусом, по ее словам, следует делать только то, что хочется, и единственное, что нужно делать "через не хочу", – принимать лекарства и пищу.

Психотерапевт советует в первые полгода после перенесенной инфекции не принимать решений, которые могут ухудшить ваш социальный статус: не исключено, что намерение уволиться, развестись или отказаться от важного проекта в этот период возникло под влиянием депрессивного состояния.

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