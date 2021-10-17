МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В России изменились правила вывоза детей за границу: теперь родители могут запретить вывозить своих отпрысков за рубеж, указав конкретную страну и срок, а МВД будет уведомлять другого родителя об этом запрете. Соответствующий приказ МВД РФ вступил в силу 17 октября 2021 года. Эксперты рассказали, как продать недвижимость, в которой живут дети

Теперь несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель или законный представитель может запретить выезд детей в конкретную страну, несколько стран или во все страны, а также на конкретные даты или до достижения ребенком 18-летия. Ранее заявители могли указывать страны и периоды, куда и когда ребенка можно было вывозить, но не обратное.

Также, новые правила регламентируют отзыв заявления о несогласии на выезд. В прежнем регламенте отзыв не предусматривался. Для отзыва несогласия заявителю достаточно прийти в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где он подавал заявление (посольство или консульство, если человек находится не в России).

Вместе с тем, согласно новому порядку, законный представитель, заявивший о запрете вывоза ребенка из страны, имеет право вывезти ребенка за границу, но только в том случае, если он гражданин России. Если же он иностранец, ребенок не сможет покинуть страну.

Еще одно нововведение — сокращение срока отработки заявлений с пяти до двух рабочих дней.