МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких месяцах выгодно брать отпуск в 2022 году

"Бюджеты отдыхающих в этом году крайне разнились: более трети (35%) респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей, почти столько же (33%) опрошенных израсходовали в 6 раз больше — свыше 150 тысяч рублей. Примечательно, что годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины (53%) отпускников", — выяснили аналитики.

Каждый десятый россиянин уложился в 75-100 тысяч рублей, еще 9% участников опроса — в 25-50 тысяч рублей и 7% — в 50-75 тысяч рублей. Примерно 5% граждан потратили на отдых в текущем году 100-150 тысяч рублей.

При этом запланированные расходы на отпуск в этом году сократили 42% опрошенных: более четверти (28%) респондентов сильно урезали отпускной бюджет, еще 14% — незначительно. У 17% россиян траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 41% граждан — увеличились.

Почти половина россиян (48%) провела в этом году отпуск так, как хотела. Однако другой половине пришлось изменить планы: 22% респондентов не взяли отпуск совсем, 20% провели его дома или на даче вместо планируемых ранее поездок и 10% вместо заграницы путешествовали по России. Треть россиян (33%) путешествовала в этом году в компании родственников, а каждый четвертый провел отпуск в одиночестве, еще 19% — "со второй половиной", примерно 12% — с детьми. Около 11% опрошенных выбрали отдых с друзьями.

"Росгосстрах банк" проводил исследование в сентябре 2021 года, в нем приняли участие 2 600 респондентов старше 18 лет из российских городов с населением более 500 тысяч человек.