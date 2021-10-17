МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съёмок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. Объявлено об испытании в Китае новой гиперзвуковой ракеты

В самом начале дня Пересильд, Шипенко и Новицкий попрощались с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке, перешли в корабль и закрыли люки.

Проверив герметичность люков и переодевшись в аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ-2", экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре после этого над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на МКС весной, продлился дольше — 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года. Европу заинтересовало предложение России о пилотируемых пусках с Куру

Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому будет принято решение отправить в космос врача, которым и станет героиня Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем режиссер фильма Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

НЕ ТОЛЬКО ФИЛЬМ

Полет Пересильд и Шипенко в космос примечателен не только первыми в истории съемками художественного фильма на орбите. В космос полетел первый за более чем 20 лет экипаж, полностью состоящий из граждан России, причем впервые в современной истории кораблем управлял один профессиональный члена экипажа. Ранее в экипажах российских кораблей постоянно присутствовали иностранцы. Рестораны в России возьмут на работу роботов

Кроме того, Пересильд стала первым человеком в космосе с эстонскими корнями, опередив таким образом опередив готовящуюся в США американскую женщину-астронавта с эстонскими корнями Николь Манн, и первой актрисой, отправившейся на орбиту. Шипенко, в свою очередь, стал самым высоким россиянином в космосе. Его рост 189 сантиметров (к полету на корабле "Союз" допускаются люди ростом до 190 сантиметров), что больше, чем у предыдущего рекордсмена космонавта Валерия Корзуна ростом (185 сантиметров).

Во время сближения корабля "Союз МС-19" со станцией отказала автоматика и космонавту Антону Шкаплерову пришлось стыковаться вручную. А при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", МКС потеряла ориентацию и развернулась на 57 градусов. Субботней ночью экипаж МКС разбудила сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда". Позже специалист хьюстонского Центра управления полётами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.