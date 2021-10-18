Россиянам сообщили об увеличении пособия по уходу за ребенком
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тысяч рублей с февраля 2022 года
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".
Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.
Согласно документу, максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет и составит 31 282 рубля. Всего на эти цели из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.
Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, оно составит 19 981 рубль.
https://1prime.ru/society/20211018/834978466.html
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