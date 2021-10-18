МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов". Россияне смогут получать детские пособия только на "Мир" или наличными

Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.

Согласно документу, максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет и составит 31 282 рубля. Всего на эти цели из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.

Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, оно составит 19 981 рубль.