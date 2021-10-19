МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владельцев квартир могут наказать серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость. Водителям рассказали, как правильно оспорить штраф с видеокамеры

По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Митевой, за несанкционированное подключение к электрическим и тепловым сетям, безучётное использование электричества и тепла полагается штраф в размере до 15 тысяч рублей. Повторное же нарушение будет наказываться штрафом до 30 тысяч рублей.

При этом, как отметил управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев, за несанкционированную перепланировку квартиры назначается штраф в размере всего 2-2,5 тысячи рублей. Но здесь страшнее штрафа получение предписания собственнику в установленный срок и за свой счет устранить допущенные нарушения.

Вместе с тем за отказ в допуске в квартиру работника специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования физическому лицу придется заплатить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Если же в результате действия или бездействия владельца жилища произошла авария или возникла угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, его оштрафуют уже на 10-20 тысяч рублей.

В то же время Галанцев рекомендует не забывать, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней. Если в отведенное время его не погасить, штраф передадут приставам для принудительного взыскания и дополнительно назначат ответственность по статье 20.25 КоАП РФ — наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.