МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Проживанием в сельской местности интересуются 81% россиян. Половина из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, 25% хотели бы периодически жить там. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Россельхозбанком.

Тех, кто однозначно хотел бы остаться в городах, — менее 20%. Эксперты выяснили, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

Отмечено, что основная причина, по которой россияне массово стремятся за город, — хорошая экология. Кроме того, многие придерживаются мнения, что в сельской местности они будуть далеки от городской нервотрепки, смогут купить жилье большей площади и питаться более натуральными и качественными продуктами.

Опрос также показал, что каждый второй респондент хотел бы приобрести жилье в деревне, а у каждого четвертого оно уже есть. Большинство граждан мечтают высадить за городом огород для обеспечения нужд своих семей, а 17% готовы продавать излишки. Заниматься сельским хозяйством профессионально, то есть сделать его источником постоянного дохода, со всей серьезностью допускают только 8% желающих переехать.

Также выяснилось, что многие россияне хотели бы завести на загородном участке животных — птиц, коз, овец, кроликов, свиней, коров и даже лошадей. Среди молодежи таких 70%.