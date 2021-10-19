МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что темпы роста случаев телефонного мошенничества в России замедлились, при этом он верит в то, что такие преступления удастся и вовсе "снизить до нуля". Эксперт предупредил о новой схеме мошенников во время переписи населения

"Рост киберпреступности продолжается, но темпы роста уменьшились. Темпы роста, в том числе и социальной инженерии, темпы роста телефонного мошенничества тоже уменьшились. Да, рост есть, но сами темпы уменьшились", — сказал Кузнецов на пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" в рамках международной выставки Interpolitex.

"Как, в том числе, снизить до нуля телефонное мошенничество? Это амбициозный посыл, но я лично в это верю", — заявил он, обращаясь с вопросом к участникам мероприятия.

В начале октября Кузнецов говорил, что число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских банках, что говорит о "перетоке" злоумышленников между кредитными организациями.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 236,97 тысячи, объем таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза, до 3 миллиардов рублей. За это время Банк России инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.